New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, haftanın son işlem gününü karışık seyirle tamamladı. Kapanışta Dow Jones endeksi 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,34 artarak 40.003,59 puana yükseldi. Endeks, ilk kez işlem gününü 40.000 puanın üzerinde tamamladı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,12 artışla 5.303,27 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,07 azalışla 16.685,97 puana geriledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerinin zamanlamasına ilişkin belirsizlik sürerken pay piyasalarında karışık bir seyir izlendi.

Analistler, bu hafta açıklanan enflasyon ve diğer ekonomik verilerin yatırımcıların faiz indirimlerine ilişkin umutlarını canlandırdığını belirtti.

Verilerin ekonomide bir miktar soğumaya işaret ettiğini ancak fiyat baskılarının sürdüğünü belirten analistler, bazı Fed yetkililerinin açıklamalarının da faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalacağının sinyalini verdiğini ifade etti.

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Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman da bugün yaptığı açıklamada, faiz oranının sabit kalması halinde enflasyonun daha da düşeceği yönündeki görüşünü yineledi ve bu yıl enflasyonda herhangi bir iyileşme görülmemesi ve ilerlemenin durması veya tersine dönmesi durumunda faiz oranlarını artırmaya istekli olduğunu ifade etti.