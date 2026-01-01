Habertürk
Habertürk
        New York borsası yılın son işlem gününde düşüşle kapandı

        New York borsası yılın son işlem gününde düşüşle kapandı

        New York borsası, 2025'in son işlem gününü düşüşle tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2026 - 10:12
        New York borsası yılın son işlem gününde düşüşle kapandı
        Kapanışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,63 azalarak 48.063,29 puana indi.

        S&P 500 endeksi yüzde 0,74 azalışla 6.845,50 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,76 kayıpla 23.241,99 puana geriledi.

        Pay piyasalarında yılın son işlem gününde negatif seyir izlense de endeksler dalgalı geçen 2025 yılı genelinde çift haneli artış yaşadı.

        Endekslerin 2025'teki yükselişi, Dow Jones için yaklaşık yüzde 13, S&P 500 için yüzde 16,4 ve Nasdaq için yüzde 20,4 olarak kayıtlara geçti.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın ticaretteki korumacı adımlarına ve ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasına yönelik belirsizlikler ile yapay zeka odaklı büyümeye yönelik ilgi, 2025'te piyasaların seyrinde etkili olmuştu.

        Analistler, ABD'de iş gücü piyasasındaki yavaşlama sinyalleri ve yeni seçilecek Fed Başkanı'nın "güvercin" bir tutum sergileyeceğine yönelik beklentiler doğrultusunda, Fed'in faiz patikasının 2026'da piyasalar açısından belirleyici olmayı sürdüreceğini ifade etti.

        Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 27 Aralık ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 16 bin kişi azalarak 199 bine geriledi.

        ABD'de piyasalar yeni yıl tatili dolayısıyla 1 Ocak'ta işleme kapalı olacak.

