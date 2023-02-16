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New York ve Berlin'den Türkiye'ye destek mesajı

Türkiye'nin 11 ilini vuran Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye destek mesajı gelmeye devam ediyor. Son olarak New York'taki Times Meydanı'nda hayatını kaybedenleri anmak için çeşitli mesajlara yer verildi. Almanya'nın başkenti Berlin'de de kent meydanında hayatını kaybedenler için dua edildi

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HABERTURK.COM / AA
  • New York ve Berlin'den Türkiye'ye destek mesajı

    Türkiye, 6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. Türkiye'nin 11 ilini vuran depremlerin ardından dünyanın pek çok yerinden destek geldi.
  • New York ve Berlin'den Türkiye'ye destek mesajı

    Dünyanın dört bir yanından ülkeler arama kurtarma göndererek destek oldu.
  • New York ve Berlin'den Türkiye'ye destek mesajı

    Bunun yanı sıra bazı ülkelerde Türkiye'ye destek olmak için törenler düzenledi. 
  • New York ve Berlin'den Türkiye'ye destek mesajı

    ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda, bir dijital panoda Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenleri anmak için çeşitli mesajlara yer verildi.
  • New York ve Berlin'den Türkiye'ye destek mesajı

    Panolarda yer alan mesajlarda, "Türkiye her zamankinden daha fazla birleşti" ve "Türkiye desteğinize minnettar" ifadelerine yer verildi.
  • New York ve Berlin'den Türkiye'ye destek mesajı

    BERLIN'DE ANMA ETKİNLİĞİ

    Almanya'nın başkenti Berlin'de de depremlerde hayatını kaybedenler için anma ve dua etkinliği düzenlendi.
  • New York ve Berlin'den Türkiye'ye destek mesajı

    Tarihi Brandenburg Kapısı önünde Berlin İslam Federasyonu, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği, İslam Toplumu Milli Görüş ve diğer derneklerin katkısıyla düzenlenen etkinliğe yaklaşık iki bin kişi katıldı.
  • New York ve Berlin'den Türkiye'ye destek mesajı

    Etkinliğe katılan 12 Havari Kilisesi Papazı Burkhard Bornemann da Türkiye ve Suriye'de depremden zarar gören herkes için dua ettiğini belirtti.

     

     
  • New York ve Berlin'den Türkiye'ye destek mesajı

    Etkinlik, yapılan toplu duayla sona erdi.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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