Newcastle United: 2 - Manchester City: 1 | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Ligi'nin 12. haftasında Manchester City, deplasmanda Newcastle United'a 2-1 mağlup oldu. Harvey Barnes'in gollerine engel olamayan Manchester City, haftayı 22 puanla tamamladı. Newcastle United ise puanını 15'e çıkardı.
İngiltere Premier Ligi'nin 12. haftasında Manchester City, Newcastle United'a konuk oldu. St. James' Park'ta oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Newcastle United oldu.
Newcastle United'a galibiyeti getiren golleri 63 ve 70. dakikalarda Harvey Barnes kaydetti. Manchester City'nin tek golü 68'de Ruben Dias'tan geldi.
Bu galibiyetle birlikte Manchester City 22 puanda kaldı. Newcastle ise puanını 15'e yükseltti.
Premier Lig'in 13. haftasında Manchester City, Leeds United'ı konuk edecek. Newcastle United ise Everton deplasmanına gidecek.