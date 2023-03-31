Mbappe, "Dönüş maçı için önemli olan hepimizin iyi yemek yemesi ve iyi uyumasıdır" sözleri ile Sambacı’yı hedef aldığı iddia edilse de yıldız futbolcu bu açıklamaların Neymar’a yönelik bir eleştiri olduğunu yalanladı.