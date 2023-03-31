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Neymar 1 saatte kahkaha atarak 1 milyon Euro kaybetti

Twitch’teki bir çevrimiçi kumarhanede yalnızca bir saatte servet kaybeden Neymar’ın önce ağlıyormuş gibi yaparak çığlık atıp sonrasında kahkahalarla gülmesi sosyal medyada büyük tepki çekti. Aylık kazancının 3'te 1'ini 1 saatte yitirse de neşesinden hiçbir şey kaybetmedi. Öte yandan PSG'nin maaş sıralaması sızdı! İşte detaylar

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  • Neymar 1 saatte kahkaha atarak 1 milyon Euro kaybetti - Neymar kumarda 1 milyon Euro kaybetti

    Paris St. Germain'de ayak bileğinden geçirdiği ameliyat nedeniyle sezonu kapatan dünyaca ünlü yıldız Neymar rehabilitasyon sürecini ikinci aşkı olan poker oynayarak geçiriyor. 
  • Neymar 1 saatte kahkaha atarak 1 milyon Euro kaybetti - Neymar kumarda 1 milyon Euro kaybetti

    Fırsat buldukça başta Las Vegas olmak üzere dünyaca ünlü kumar merkezlerinde poker masalarındaki yerini de alan Brezilyalı futbolcu salı günü ise şansını online kumarhanede denerken 1 saatte 1 milyon Euro kaybetti.
  • Neymar 1 saatte kahkaha atarak 1 milyon Euro kaybetti - Neymar kumarda 1 milyon Euro kaybetti

    Poker oynadığı anları Twitch platformunda yayınlayan Neymar’ın yaklaşık 20.8 milyon TL kaybettiği andaki tepkisi büyük tartışma yarattı. 
  • Neymar 1 saatte kahkaha atarak 1 milyon Euro kaybetti - Neymar kumarda 1 milyon Euro kaybetti

    Fonda flütle Titanik filminin müziği çalarken önce üzgün bir yüz ifadesi takınan Neymar ağlıyormuş gibi yaparak çığlık atarken sonrasında kahkahalarla gülmeye başladı. 
  • Neymar 1 saatte kahkaha atarak 1 milyon Euro kaybetti - Neymar kumarda 1 milyon Euro kaybetti

    Bu esnada yayındaki bir kişinin “60 dakikada 1 milyondan sıfıra gitti” dediği duyulurken müziğe flüt çalıyormuş gibi yaparak eşlik eden Neymar bu anları YouTube’da paylaşacağını söyledi. 
  • Neymar 1 saatte kahkaha atarak 1 milyon Euro kaybetti - Neymar kumarda 1 milyon Euro kaybetti

    PSG'de ayda brüt 3 milyon 650 bin Euro kazanan Neymar’ın 1 milyon Euro kaybettikten sonra sergilediği tavır sosyal medyada büyük tepki çekti.
  • Neymar 1 saatte kahkaha atarak 1 milyon Euro kaybetti - Neymar kumarda 1 milyon Euro kaybetti

    TAKIM ALMANYA'DA

    PSG'nin Şampiyonlar Ligi ilk maçında Bayern'e yenilmesinin ardından Neymar’ın bir poker masasında görülmesi tepki çekmişti. 
  • Neymar 1 saatte kahkaha atarak 1 milyon Euro kaybetti - Neymar kumarda 1 milyon Euro kaybetti

    Mbappe, "Dönüş maçı için önemli olan hepimizin iyi yemek yemesi ve iyi uyumasıdır" sözleri ile Sambacı’yı hedef aldığı iddia edilse de yıldız futbolcu bu açıklamaların Neymar’a yönelik bir eleştiri olduğunu yalanladı.
  • Neymar 1 saatte kahkaha atarak 1 milyon Euro kaybetti - Neymar kumarda 1 milyon Euro kaybetti

    Neymar, Forbes’a göre 95 milyon dolarlık geliriyle 2022 yılında Lionel Messi, LeBron Jamies ve Cristiano Ronaldo’dan sonra dünyanın en çok kazanan 4. sporcusu.
  • Neymar 1 saatte kahkaha atarak 1 milyon Euro kaybetti - Neymar kumarda 1 milyon Euro kaybetti

    Özel uçağı, yatı, helikopteri, birçok lüks otomobili, Brezilya ve ABD’de mülkleri bulunan Neymar’ın şu anda net serveti 200 milyon dolar civarında.
  • Neymar 1 saatte kahkaha atarak 1 milyon Euro kaybetti - Neymar kumarda 1 milyon Euro kaybetti

    ZİRVEDE MBAPPE VAR

    Fransa Ligi’nde en çok para kazanan futbolcular açıklandı. 
  • Neymar 1 saatte kahkaha atarak 1 milyon Euro kaybetti - Neymar kumarda 1 milyon Euro kaybetti

    Listenin ilk 10 sırasında PSG’li oyuncular yer alırken Kylian Mbappe aylık 6 milyon Euro’luk brüt kazancı ile zirvede.
  • Neymar 1 saatte kahkaha atarak 1 milyon Euro kaybetti - Neymar kumarda 1 milyon Euro kaybetti

    Fransız yıldızı 3 milyon 650 bin Euro ile takım arkadaşı Neymar izliyor. 
  • Neymar 1 saatte kahkaha atarak 1 milyon Euro kaybetti - Neymar kumarda 1 milyon Euro kaybetti

    3. sırada 3 milyon 375 milyon Euro’luk aylık brüt kazancı ile Lionel Messi bulunuyor.
  • Neymar 1 saatte kahkaha atarak 1 milyon Euro kaybetti - Neymar kumarda 1 milyon Euro kaybetti

    420 MİLYON EURO'LUK BONUS

    2021 yılında Paris St. Germain ile biten sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatan yıldız futbolcu Real Madrid’e gideceği iddialarının ardından müthiş bir kontrata imza atmıştı. 
  • Neymar 1 saatte kahkaha atarak 1 milyon Euro kaybetti - Neymar kumarda 1 milyon Euro kaybetti

    Şu anda 24 yaşında olan Mbappe yıllık 72 milyon Euro’yu bulan ücretinin yanı sıra Fransız devinden 3 taksitte ödenmek üzere 180 milyon Euro sadakat bonusu alacak.

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