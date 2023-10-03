Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Spor Futbol Diğer Neymar'lı Suudi Arabistanın El-Hilal takımı, İran’ın Nessaci takımını 3-0 mağlup etti - Futbol Haberleri

        Neymar'lı Suudi Arabistanın El-Hilal takımı, İran’ın Nessaci takımını 3-0 mağlup etti

        Asya Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Suudi Arabistan'ın El-Hilal takımı, İran'ın Nessaci takımını 3-0 yendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.10.2023 - 23:27 Güncelleme: 03.10.2023 - 23:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Neymar'lı El-Hilal, Nessaci'yi devirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Nessaci ile El-Hilal takımları saat 19.30’da başkent Tahran’da bulunan Azadi Stadyumunda karşı karşıya geldi.

        Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar'ın top koşturduğu El-Hilal takımı maçın 17’nci dakikasında Mitroviç'in attığı golle 1-0 öne geçti.

        Karşılaşmanın 31’inci dakikasında iki takım oyuncuları arasında çıkan tartışma sonrasında maçın hakemi, Nessaci’den Emir Muhammed Huşmend ile El-Hilal’den Selman El-Ferec’i kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

        Maçın 59’uncu dakikasında Neymar, rakip takımın file ağlarını havalandırarak takımının ikinci golünü attı.

        Karşılaşmada dakikalar 90+3’ü gösterirken Salih El Şehri kornerden gelen topu Nessaci’nin kalesine göndererek maçın skorunu 3-0 olarak belirledi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Irak'ın kuzeyine hava harekatı
        Üçüncü gol geldi!
        Üçüncü gol geldi!
        Annesini öldürüp not bıraktı
        Annesini öldürüp not bıraktı
        40 gün sonra yakalandı
        40 gün sonra yakalandı
        TBMM Genel Kurulu toplandı
        TBMM Genel Kurulu toplandı
        "Rezerv birikimi döviz kuru istikrarını destekliyor"
        "Rezerv birikimi döviz kuru istikrarını destekliyor"
        "Tazminatı 150 milyon Euro"
        "Tazminatı 150 milyon Euro"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa mesajı
        Milli Takım ve Beşiktaş için flaş sözler
        Milli Takım ve Beşiktaş için flaş sözler
        Yabancı borsaya ne zaman gelir?
        Yabancı borsaya ne zaman gelir?
        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı
        Turizm merkezinde Airbnb yasaklandı
        Prof. Dr. Atatüre'den büyük başarı
        Prof. Dr. Atatüre'den büyük başarı
        Çocuğunun eğitim masrafını üstlendiler
        Çocuğunun eğitim masrafını üstlendiler
        Soylu’dan Yerlikaya’ya ziyaret
        Soylu’dan Yerlikaya’ya ziyaret
        Pazarın yarısı Tesla oldu
        Pazarın yarısı Tesla oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi