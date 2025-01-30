Neymar yuvasına döndü!

Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'den ayrılan Neymar, yeni adresini duyurdu.

Yıldız futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda altyapısında yetiştiği Brezilya ekibi Santos'a geri döndüğünü açıkladı.

Neymar paylaşımında, "Tekrar sahaya çıkmak istiyorum. Futbol oynamak, bu hayatta beni en mutlu eden şey. Önümde karşılaşacağım zorlukları aşmak için gerekli gücü bana sadece Santos gibi bir kulüp verebilirdi." ifadelerini kullandı.

İşte Neymar'ın paylaşımı: