NFC Etiket Okuyucu Nedir ve Nasıl Kullanılır? NFC Etiket Okuyucu Ne İşe Yarar?

Hayatı kolaylaştıran teknolojik yeniliklerden biri olan NFC, yeni, nesil kablosuz iletişim yöntemi olarak dikkat çeker. Yakın mesafeli şekilde haberleşme sağlayan bu teknoloji, Wi- Fi ve Bluetooth bağlantısına ihtiyaç olmadan veri alışverişini mümkün kılar. Bu noktada birçok kişi, “NFC etiket okuyucu nasıl kullanılır?” sorusunun yanıtını araştırır. Devamı için sayfayı kaydırın…

NFC ETİKET OKUYUCU NEDİR?

İnternet üzerinde son dönemlerde “NFC etiket okuyucu nedir?” sorusunun sıkça araştırıldığı görülmüştür. “Near Field Communication” ismiyle geçen etiket okuyucu, yalnızca belirli cihazlarda bulunan bir veri aktarım teknolojisidir. Akıllı telefon ve tabletlerde bulunan NFC özelliği, yalnızca çeşitli cihazlar tarafından desteklenir. Herhangi bir fiziksel temas bulunmadan kısa mesafede hızlı bir şekilde veri transferi yapılır ve bu yöntem güvenlidir.

NFC, bilhassa mobil bankacılık işlemleri için kullanılır. Bunun yanı sıra ulaşım, perakende ve sağlık gibi birçok sektörün çeşitli uygulamalarında NFC özelliğinden yararlanılabilir. İki yönlü iletişimi diğer yöntemlere göre çok daha ekonomik bir şekilde yapmaya imkan tanıyan bu teknoloji, günümüzde daha çok güncel olan ve çıkan son sürüm cihazlarda bulunur. NFC ETİKET OKUYUCU NASIL KULLANILIR? Kullanıcıların en merak ettiği konulardan biri de “NFC etiket okuyucu nasıl kullanılır?” sorusuna yöneliktir. Siz de cevabını öğrenmek için paragrafın devamını okuyabilirsiniz. Bu özelliği kullanmak için cihazınızın NFC özelliğini destekliyor olması gerektiğini hatırlatmakta fayda var. Cihazınızda bu özellikten bulunmuyorsa avantajından yararlanamaz ve özelliği kullanamazsınız.

Telefonunuzda ya da akıllı cihazınızda NFC etiket okuyucu olup olmadığını anlamak için bazı yöntemleri uygulayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gerekenler oldukça basittir. Uygulamak için aşağıdaki adımları inceleyebilirsiniz; ● Telefonunuzu açın ve “Ayarlar” bölümüne girin. ● Ardından “Bağlantılar” bölümüne geçin ve buradan “Diğer Bağlantılar” kısmına tıklayın. ● Açılan bölümde “NFC” yazısını görüyorsanız bu ibare, telefonunuzda söz konusu özellikten olduğunu anlatır.

NFC etiket okuyucu özelliğinin kullanımı da son derece kolaydır. Cihazınızda NFC özelliğini aktif duruma getirdikten sonra cihazınızı NFC etiketine yaklaştırmaya başlayabilirsiniz. Bu sırada etiket çeşitli bilgileri okur ve veri aktarımını gerçekleştirir. NFC etiketiniz, sizin cihazınıza bağlı şekilde otomatik çalışır. Böylece önceden belirlemiş olduğunuz bir işlemi de yeniden gerçekleştirebilirsiniz. NFC ETİKET OKUYUCU NE İŞE YARAR? Peki NFC etiket okuyucu ne işe yarar? NFC okuma teknolojisi, hızlı bir şekilde veri aktarmak ve zamandan kazanmak isteyenlerin favorisidir. Temassız ödeme yapmak isteyenler bu özellik ile işlerini kısa zamanda halledebilir. Bilet doğrulamak, ürün etiketleriyle etkileşim yapmak, sanal kartlar arası ödemeleri teyit etmek ve dijital kartvizit bilgilerini paylaşmak gibi birçok işlem gerçekleştirilebilir. Bu teknoloji ile birlikte kullanıcılar, her gün kullandıkları cep telefonunu etikete yaklaştırmalı ve hızlıca işlemi gerçekleştirmelidir.

NFC ETİKETİ ile NELER YAPILABİLİR? Merak edilen bir diğer konu da “NFC etiketi ile neler yapılabilir?” sorusu ile öne çıkar. Bu teknolojik özelliği kullanarak birçok uygulama yapabilirsiniz. Etikete; telefon numarası, URL, kısa mesaj ya da Wi- Fi bağlantısı kurarak işlemlerinizi kısa sürede halledebilirsiniz. Cihazınızı etikete yapıştırabilir ve ufak bir dokunuşla işlemlerinizi yönetebilirsiniz. Ayrıca bu özellik, bir yönetici olarak ofis içinde çalışanlara gereken bilgileri hızlı ve zahmetsiz şekilde sunmanızı sağlar. Ek olarak özel etkinliklerde davetliler arasında veri paylaşımlarının basit bir şekilde olmasına yardımcıdır.