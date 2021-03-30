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NFT nedir? NFT coinler nelerdir?

Dijital dönüşümle beraber her şeyin dijital sistem üzerinde bir karşılığının olması artık alışılan bir şey. Ekonomi dünyasının en büyük gündemi olan Kripto paralardan sonra şimdi de blok zincir teknolojisinin ürünü NFT konuşuluyor. Bir nevi dijital sertifika olarak da adlandırılabilen NFT nedir? NFT coinler nelerdir?

NFT nedir? NFT coinler nelerdir?

Milyonlarca dolara alıcı bulan NFT'ler bir süredir teknoloji ve ekonomi dünyasının en önemli gündemi oluyor. Dijital sanat, video sanat, mücik ve tasarım alanlarında yeni bir dönemin kapısını aralayan NFT'ler araştırılıyor. NFT nedir? NFT coinler nelerdir?

NFT NEDİR?

NFT, benzersiz bir dijital öğeyi temsil edebildiği ve bu nedenle birbirinin yerine geçemeyen, blok zinciri adı verilen bir dijital defterdeki bir veri birimidir. NFT'ler sanat, ses, video, video oyunlarındaki öğeler ve diğer yaratıcı çalışma biçimleri gibi dijital dosyaları temsil edebilir. Dijital dosyaların kendileri sonsuz bir şekilde yeniden üretilebilirken, onları temsil eden NFT'ler temel blok zincirlerinde izlenir ve alıcılara sahiplik kanıtı sağlar.

NFT COİNLER

Ethereum, Bitcoin Cash ve Flow gibi blok zincirlerinin her birinin NFT kullanımlarını tanımlamak için kendi jeton standartları vardır.

NFT'ler, dijital sanat, video oyunu öğeleri ve müzik dosyaları gibi dijital kreasyonları metalaştırmak için kullanılabilir. Ancak, orijinal dosyanın herhangi bir kopyasına erişim, jetonun sahibiyle sınırlı değildir. İlk NFT'ler Ethereum tabanlıydı ve 2015 yılı civarında ortaya çıktı. Daha önce kripto para birimleri üzerine spekülasyon yapan aynı yatırımcılar, büyük ölçüde artan hacimlerde NFT'leri alıp satmaya başladıkça, NFT'ler için pazara olan ilginin artması spekülasyonun artmasına neden oldu.

NFT'ler çoğunlukla, hisse kanıtı blok zincirinden daha az enerji verimliliği sağlayan emek kanıtı blok zincirinde çalışır. Bu, NFT işlemleri için karbon ayak izine yönelik bazı eleştirilere neden oldu.

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