Nick Jonas: Baba olduğumda her şey değişti

"KÜÇÜK KIZIMIZ EVE DÖNDÜĞÜ İÇİN MUTLUYUZ"

İkili, Anneler Günü'nde ailece objektif karşısına geçmişti. Çift, ardından bebeklerinin fotoğrafını da ilk kez sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

Chopra ile Jonas, Instagram'dan paylaştıkları fotoğrafa şu notu düşmüştü:

Bu Anneler Günü'nde deneyimlediğimiz son birkaç ayı ve içinde bulunduğumuz durumu düşünmeden edemiyoruz. 100 gün geçirdikten sonra sonunda küçük kızımız eve geldi. Her ailenin yolculuğu benzersizdir, bizimki zorlu birkaç ay olsa da, geriye dönüp baktığımızda, her anın ne kadar değerli ve mükemmel olduğu açıkça ortaya çıkıyor.

Küçük kızımız nihayet eve döndüğü için çok mutluyuz. Los Angeles'taki tüm doktorlara, hemşirelere ve uzmanlara, yolun her adımında özverili bir şekilde orada olan hemşirelere teşekkür etmek istiyoruz. Bir sonraki bölümümüz şimdi başlıyor, bebeğimiz gerçekten çok tatlı. Annen ve baban seni seviyor. Tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun.

Ünlü çiftin, taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya getirdikleri bebekleri Malti Marie, 100 günden fazla yoğun bakım ünitesinde kalmıştı.