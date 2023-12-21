Nick Nolte, pijamalarıyla Malibu sokaklarında görüldü

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Nick Nolte, bir kez daha yine aynı şekilde objektiflere yansıdı. Malibu'da bir iş toplantısının ardından çıkışta görüntülenen Nolte'nin üzerinde yine kareli pijaması ve bol gömleği vardı.

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Bu kez sakalını kesmiş olduğu görülen Nick Nolte, elindeki kağıt tomarıyla aracına doğru ilerledi. Sonra da evinin yolunu tuttu.