Nicolas Cage'in oğluna annesinden uzaklaştırma kararı verildi

MOSMOR YÜZÜNÜ KANIT GÖSTERDİ

Christina Fulton, morarmış gözü ve yüzündeki morlukları gösteren fotoğrafını mahkemeye şiddet delili olarak sundu.

Oğlunun tutuklanmasının ardından Fulton, iddia edilen olay hakkında konuşmuş ve oğlunun ona düşman olduğunu, sinir krizi geçirdiğini söylemişti. Fulton açıklamasında, "28 Nisan 2024 akşam 17.30 civarında, oğlum Weston Cage'in arkadaşlarından, kötüleşen ruhsal durumuyla ilgili beni yardıma çağıran acil mesajlar aldım. Ona destek vermek ve onu teselli etmek için geldiğimde, o zaten manik bir öfkenin ortasındaydı. Birkaç dakika içinde vahşice saldırıya uğradım ve ciddi şekilde yaralandım" demişti.