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        Haberler Dünyadan Nicolas Cage'in oğluna annesinden uzaklaştırma kararı verildi

        Nicolas Cage'in oğluna annesinden uzaklaştırma kararı verildi

        Nicolas Cage'in oğlu Weston Coppola Cage, annesi Christina Fulton'a şiddet uygulama ve silahlı saldırı suçlamasıyla yargılanıyor. Annesinin morarmış yüzünün fotoğrafını kanıt olarak sunduğu mahkeme, Weston'a uzaklaştırma kararı verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.08.2024 - 14:25 Güncelleme: 01.08.2024 - 14:25
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        Nicolas Cage'in oğlu Weston Cage, annesi Christina Fulton ile yaşadığı iddia edilen kavga sonrası yargılanıyor. Annesine şiddet uyguladığı iddiasıyla ölümcül silahla saldırı suçlaması yöneltilen Weston, mahkemede suçlamaları kabul etmedi.

        Dün Los Angeles'ta mahkemeye çıkan Weston, suçsuz olduğunu beyan etti. Mahkeme, Fulton için koruma kararı çıkararak Weston'ın dava bitene kadar annesiyle iletişim kurmasını yasakladı. Duruşma ertelendi.

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        "ASIL YARDIMA İHTİYACI OLAN ANNEM"

        Annesi Christina Fulton duruşmaya giderken, oğluyla ilişkilerinin durumu hakkında yorum yapmayı reddetti. Fulton, oğlunun ihtiyacı olan psikolojik yardımı almasını istediğini söyledi.

        Weston da muhabirlerden annesinin yorumunu öğrendikten sonra senaryoyu tersine çevirerek asıl yardıma ihtiyacı olanın annesi olduğunu söyledi.

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        OLAY YERİNDEN KAÇTI

        33 yaşındaki Weston, 57 yaşındaki annesi Christina Fulton'ın nisan ayında kendisine saldırdığını iddia etmesinden sonra bu ayın başında tutuklanmıştı.

        Los Angeles Polis Merkezi yetkilileri, karma dövüş ustası Weston'ın "iki kurbanı birden çok kez yumrukladığı" iddiasının ardından Fulton'un evinden yapılan acil çağrıya yanıt verdi. İkinci mağdurun kimliği belirlenemedi.

        TMZ, Weston'ın polis gelmeden önce olay yerinden kaçtığını yazdı.

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        MOSMOR YÜZÜNÜ KANIT GÖSTERDİ

        Christina Fulton, morarmış gözü ve yüzündeki morlukları gösteren fotoğrafını mahkemeye şiddet delili olarak sundu.

        Oğlunun tutuklanmasının ardından Fulton, iddia edilen olay hakkında konuşmuş ve oğlunun ona düşman olduğunu, sinir krizi geçirdiğini söylemişti. Fulton açıklamasında, "28 Nisan 2024 akşam 17.30 civarında, oğlum Weston Cage'in arkadaşlarından, kötüleşen ruhsal durumuyla ilgili beni yardıma çağıran acil mesajlar aldım. Ona destek vermek ve onu teselli etmek için geldiğimde, o zaten manik bir öfkenin ortasındaydı. Birkaç dakika içinde vahşice saldırıya uğradım ve ciddi şekilde yaralandım" demişti.

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        "ÜZÜNTÜ VE ENDİŞE DUYUYORUM"

        Fulton, polise akıl sağlığı değerlendirmesi için oğlunu gözaltına alması konusunda yalvardığını ancak polisin, onun talebini reddettiğini ileri sürmüştü. Fulton ayrıca, "Bir anne olarak Weston'ın devam eden akıl sağlığı krizinden derin üzüntü ve endişe duyuyorum. İhtiyaç duyduğu yardımı alması zorunlu” demişti.

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        NICOLAS CAGE KEFALETİNİ ÖDEDİ

        Weston, babası Nicolas Cage tarafından ödendiği bildirilen 150 bin dolarlık kefalet karşılığında serbest bırakıldı. Weston'ın hukuk ekibi onun "sadece bir mağdur ve tanık" olduğunu iddia ederek iddiaları reddetti.

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        60 yaşındaki Nicolas Cage ve Fulton, Weston'ı 1991'de kucaklarına aldılar. Üç yıllık aşkları oğulları bir yaşındayken bitti.

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        Ünlü oyuncunun aynı zamanda eski eşi Alice Kim'den 18 yaşında Kal-El adında bir oğlu ve şimdiki eşi Riko Shibata'dan 1 yaşında August adında kızı var.

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        ABC News'e göre Weston Coppola Cage, 2011'de eski eşi Nikki Williams'a yönelik aile içi şiddet suçlamalarıyla karşı karşıya kalmıştı.

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        Weston Coppola Cage, geçmişte psikolojik sorunları nedeniyle tedavi görmüştü.

        #Christina Fulton
        #Weston Cage
        #Nicolas Cage
        #şiddet
        #mahkeme
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