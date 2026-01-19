Habertürk
Habertürk
        Haberler Dünyadan Nicole Kidman'dan boşanan Keith Urban'ın 'yeni aşkı'ndan yalanlama

        Nicole Kidman'dan boşanan Keith Urban'ın 'yeni aşkı'ndan yalanlama

        Nicole Kidman ile 19 yıllık evliliğini bu ay başında resmen bitiren Keith Urban'ın adı, genç şarkıcı Karley Scott Collins ile anıldı. Collins'ten açıklama geldi: Kesinlikle saçma

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2026 - 14:31 Güncelleme: 19.01.2026 - 14:31
        Yeni aşk iddiasına yalanlama
        Nicole Kidman, 29 Eylül 2025'te Grammy ödüllü şarkıcı Keith Urban'la 19 yıllık evliliklerini bitirdiklerini duyurmuş, bir gün sonra da boşanma davası açmıştı. Geçtiğimiz günlerde 58 yaşındaki Keith Urban'ın, Kidman'ı çabuk unuttuğu ve 26 yaşındaki counrty şarkıcısı Karley Scott Collins ile aşk yaşamaya başladığı söylentileri çıkmıştı.

        Karley Scott Collins
        Karley Scott Collins

        Pazar günü, Keith Urban'ın 'High and Alive' adı dünya turnesi kapsamında ön grupta sahne alan genç şarkıcı, Nicole Kidman'ın eski eşiyle birlikte yaşadıkları söylentilerine yanıt verdi.

        Instagram'da, 'Keith Urban, Karley Scott Collins ile birlikte mi yaşıyor? Boşanma sürecinde yeni spekülasyonlar' başlıklı bir makalenin ekran görüntüsünü paylaşan Collins, "Arkadaşlar, bu kesinlikle SAÇMA ve doğru değil" ifadesini kullandı.

        Nicole Kidman ve Keith Urban, 6 Ocak'ta boşanma anlaşmasına vararak boşanmalarını resmen sonuçlandırdı. Çift, kızları Faith (15) ve Sunday (17) için tüm çocuk ve eş nafakası haklarından feragat etmeyi kabul etti. Her iki taraf da kendi avukatlık ücretleri ve masraflarından sorumlu oldu.

        #Nicole Kidman
        #Keith Urban
        #boşanma
        #Ayrılık
        #yeni aşk
