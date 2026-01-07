Ünlü oyuncu Nicole Kidman ile Counrty şarkıcısı Keith Urban'ın boşanma davası sonuçlandı.

58 yaşındaki Oscar ödüllü oyuncu Nicole Kidman, 29 Eylül 2025'te 58 yaşındaki Grammy ödüllü şarkıcı Keith Urban'la, 19 yıllık evliliklerini bitirdiklerini duyurmuş, bir gün sonra da boşanma davası açmıştı.

İki çocuklu çiftin dün Nashville'deki mahkemede boşanma anlaşmasına vardıkları öğrenildi. Boşanma protokolüne göre taraflardan hiçbiri nafaka veya eş desteği ödemeyecek.

Nicole Kidman, iki kızı Sunday Rose (17) ve Faith Margaret'in (15) velayetini aldı. Kızları; yılın 306 günü anneleriyle kalacak. Keith Urban ise kızlarıyla her iki haftada bir görüşecek.

Eşlerden her ikisinin de aylık gelirlerinin 100 bin doları aşması nedeniyle çocuk nafakası ödemeyecekleri konusunda da anlaştıkları öğrenildi.

Mahkeme belgelerine göre, Nicole Kidman ile Keith Urban, yatırımlar, banka hesapları, ev eşyaları, beyaz eşyalar, araçlar ve kişisel eşyalar da dâhil olmak üzere tüm malların karşılıklı anlaşma ile bölüşüleceği ve her birinin şu anda sahip olduğu malları elinde tutacağı konusunda da anlaştı. Ayrılan eşler ayrıca, kendi avukatlık ücretleri ve masraflarından da sorumlu olacak.