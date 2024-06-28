Nicole Kidman ve Keith Urban'dan romantik 18'inci evlilik yıl dönümü kutlaması

Nicole Kidman'ın ayrıca 2001'de boşandığı Tom Curise ile evlat edindiği iki çocuğu daha bulunuyor. Ancak biri 31, diğer 29 yaşında olan çocuklar, babaları Tom Cruise gibi Scientology tarikatına dâhil oldukları için, tarikatın kuralları gereği bu inanca sahip olmayan anneleri Nicole Kidman ile görüşmüyorlar.