Nicole Kidman ve Keith Urban'dan romantik 18'inci evlilik yıl dönümü kutlaması
İki çocuklu Nicole Kidman ile Keith Urban, evliliklerinin 18'inci yılına romantik bir kutlama yaptı
Oscar'lı oyuncu Nicole Kidman ile ünlü şarkıcı Keith Urban, evliliklerinin 18'inci yılını kutladı.
57 yaşındaki Avustralyalı oyuncu Kidman, eşiyle romantik bir anın fotoğrafını soayal medyada paylaşarak "Daima" notunu düştü. Ünlü çift, fotoğrafta okyanus kıyısında görülüyor. 56 yaşındaki Yeni Zelandalı şarkıcı Keith Urban gitarını çalarken, Nicole Kidman da yanında uzanmış onu dinliyor.
Nicole Kidman ile Keith Urban çiftinin romantik fotoğrafına binlerce beğeni ve mesaj yağarken, ünlü isimler de övgülerini paylaştı. Naomi Watts; "Gerçek aşkın görüntüsü" derken, Rita Wilson; "İkinizi de seviyorum. Evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun âşıklar" diye yazdı.
Nicole Kidman ile Keith Urban'ın yolu, ilk olarak 2005'teki bir galada kesişti. Bir yıl sonra evlenen çiftin Sunday Rose (15) ve Faith Margaret (13) adlarında iki kızı oldu.
Nicole Kidman ilk kızını kendi dünyaya getirdi, ikinci kızı ise taşıyıcı anne aracılığıyla doğdu.
Nicole Kidman'ın ayrıca 2001'de boşandığı Tom Curise ile evlat edindiği iki çocuğu daha bulunuyor. Ancak biri 31, diğer 29 yaşında olan çocuklar, babaları Tom Cruise gibi Scientology tarikatına dâhil oldukları için, tarikatın kuralları gereği bu inanca sahip olmayan anneleri Nicole Kidman ile görüşmüyorlar.