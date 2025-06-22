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        Haberler Dünyadan Nicole Kidman ve Keith Urban futbol maçı seyretti - magazin haberleri

        Nicole Kidman ile Keith Urban futbol maçı seyretti

        Nicole Kidman ile eşi Keith Urban, Los Angeles takımını destekledikleri futbol maçındaydı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2025 - 13:54 Güncelleme: 22.06.2025 - 13:54
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        Ünlü oyuncu Nicole Kidman ile country şarkıcısı Keith Urban, Dünya Kulüpler Kupası'nın düzenlendiği ABD'nin Nashville şehrinde futbol maçı seyrederken görüldü. Ünlü çift, Geodis Park Stadyumu'nda ABD takımı Los Angeles FC ile Tunus takımı Esperance Sportive de Tunis arasındaki Dünya Kulüpler Kupası D grubu maçında tribündeydi.

        Her ikisi de ABD vatandaşı olan Avustralya doğumlu 58 yaşındaki Kidman ile Yeni Zelanda doğumlu 57 yaşındaki Urban, ABD takımı için tezahürat etti. Ancak 1-0'lık skorla biten maçta gülen taraf, Tunus takımı oldu.

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        Kızları Sunday Rose (16) ve Faith Margaret'ı (14) evde bırakarak futbol keyfi yaşayan ünlü çift, kaybeden takımın taraftarı da olsa, maç sonunda moralli görünüyordu.

        "HAYATIMIZ DİZİ GİBİ"

        Son günlerde, Türk oyuncu Aras Aydın'ın da rol aldığı 'Nine Perfect Strangers' dizisinin ikinci sezonuyla gündemde olan Nicole Kidman, pek çok sıra dışı projeye açık olduğunu belirtirken, hiçbir koşulda birlikte çalışmak istemediği kişinin adını verdiği röportajıyla çok konuşulmuştu.

        Eşi Keith Urban ile asla bir dizide oynamak istemediğini açıklayan Kidman; "Biz hayatı paylaşıyoruz, bu yüzden birlikte bir dizi çekmemize gerek yok. Hayatımız dizi gibi zaten" ifadesini kullanmıştı.

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        #Nicole Kidman
        #Keith Urban
        #futbol
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