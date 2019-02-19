''Big Fat Lie'', ''Killer Love'' gibi birçok albümü olan Nicole, güzelliği ve sesi ile herkesi büyülemeye devam ediyor. Sevenleri, Nicole'nin hayat hikayesini araştırmaya başladı. Peki, Nicole Scherzinger kimdir?
NİCOLE SCHERZİNGER KİMDİR?
29 Haziran 1978 yılında Hawaii, ABD’de doğdu.Tam adı Nicole Elikolani Prescovia Scherzinger (Nicole Kea diye de bilinir) ABD’li şarkıcı ve dansçı. Nicole, Pussycat Dolls RnB/ grubunun baş vokalistidir.ABD’de 2000 yılında başlayan Popstars adlı yarışmaya katıldığında 22 yaşında olan Nicole Scherzinger, seçmelerde ünlü Whitney Houston şarkısı “I Will Allways Love You”yu söyleyerek yarışmacı olarak seçildi.
2003’te sonlanan Popstars yarışmasını Nicole’ün de bir üyesi olduğu grup, “Eden’s Crush” kazandı. 2004 yılında Robin Antin’le tanışan Nicole Scherzinger, Robin Antin’den Pussycat Dolls adlı dans grubuna solist olarak katılması yönünde teklif aldı.
Nicole Edens Crush’tan ayrılarak Pussycat Dolls’a katıldığında 26 yaşındaydı.Don’t Cha, Beep, Buttons gibi Dünya’da Hit olmuş şarkıların yaratıcısı The Pussycat Dolls Grubunun Lideri ve Solistidir.2005 yılında çıkan ilk Pussycat Dolls albümü “PCD” ile grupla birlikte çok büyük başarılara imza attı.
Solo kariyer yapmakta gecikmedi. Avant’ın “Lie About Us” adlı şarkısına eşlik etti. Daha sonra Shaggy’nin “Don’t Ask Her That” şarkısında, ve Diddy’nin “Come To Me” şarkısında düet yaptı.Ayrıca ¨Steam¨in çıkış single’ı olacağı söylendi ama Nicole, Steam’in albümde yer almayacağını açıkladı.2007 yazında Pussycat Dolls’un resmi web sitesinde T.I. featuring ¨Whatever U Like¨ çıktı ve bu şarkının ilk single olacağı açıklandı.
Nicole şarkının tanıtımını 17 Ağustos’ta ¨So You Think You Can Dance¨ adlı dans yarışmasının kapanışında söyledi.“Whatever u like” ilk single olarak sayılıyordu, fakat bazı sebeplerden dolayı Nicole Ft. William “Baby Love” Nicole’ün ilk single’ı olarak kabul edilmektedir. Prodüktörlüğünü Mad Scientist’in yaptığı “Super Villain” ise albümdeki 2. single’dır.
ALBÜMLERİ
2014- Bif Fat Lie
2011- Killer Love
2010- Nobody Can Change Me
2008- Doll Domination
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