Zaniolo'nun Türkiye'de mutlu olduğu ve bunun Özberk ile arasındaki ilişki nedeniyle olabileceği de belirtildi. Öte yandan Burcu Özberk'in Instagram fotoğraflarına yer verilirken, "Zaniolo'nun yeni Türk sevgilisi" başlığı atıldı.