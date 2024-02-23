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        Haberler Gündem Niğde'de "dinozor fosili" sanılan kalıntılar traverten çıktı

        Niğde'de "dinozor fosili" sanılan kalıntılar traverten çıktı

        Niğde'de dinozor fosili olabileceği düşünülerek inceleme başlatılan bölgede fosil sanılan oluşumların traverten yumru oluşumları olduğu anlaşıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 19:00 Güncelleme: 23.02.2024 - 19:00
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        Dinozor fosili traverten çıktı
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        Niğde'de bir vatandaşın köyde bulduğu sosyal medyada "dinozor fosili" diye paylaşılan kalıntıların, traverten taş yumruları olduğu belirlendi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ulukışla ilçesine bağlı Başmakçı köyü yakınlarında "dinozor fosili bulunduğuna" dair sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine konunun uzmanları tarafından bölgede inceleme yapıldı.

        İnceleme sonucunda fosil kalıntılarına benzetilen malzemelerin, bölgenin jeolojik yapısına uygun kalsiyum karbonat içerikli traverten taş yumruları olduğu tespit edildi.

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        #Niğde fosil
        #haberler

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