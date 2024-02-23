Niğde'de "dinozor fosili" sanılan kalıntılar traverten çıktı

Niğde'de bir vatandaşın köyde bulduğu sosyal medyada "dinozor fosili" diye paylaşılan kalıntıların, traverten taş yumruları olduğu belirlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ulukışla ilçesine bağlı Başmakçı köyü yakınlarında "dinozor fosili bulunduğuna" dair sosyal medyadaki paylaşımlar üzerine konunun uzmanları tarafından bölgede inceleme yapıldı.

İnceleme sonucunda fosil kalıntılarına benzetilen malzemelerin, bölgenin jeolojik yapısına uygun kalsiyum karbonat içerikli traverten taş yumruları olduğu tespit edildi.