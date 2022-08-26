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Sırçalıtepe'de 9 bin 300 yıllık izler bulundu

Niğde'nin Kayırlı köyünde Sırçalıtepe Höyüğü'ndeki kazılarda bulunan obsidyen ve kemik aletler, bölgede yerleşik hayatın 9 bin 300 yıl öncesine uzandığını ortaya çıkardı

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AA
  • Niğde'de önemli keşif... 9 bin 300 yıl öncesine uzanıyormuş

    Niğde'nin Kayırlı köyünde Sırçalıtepe Höyüğü'ndeki kazılarda obsidyen ve kemik aletlere rastlandı. Yeni buluntular bölgedeki yerleşik hayatın 9 bin 300 yıl öncesine uzandığını ortaya koydu.

     
  • Niğde'de önemli keşif... 9 bin 300 yıl öncesine uzanıyormuş

    Kazı Heyeti Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Tarih Öncesi Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Semra Balcı, AA'ya höyüğün, volkanik Kapadokya bölgesinde obsidyen kaynaklarına yakın bir alanda olduğunu söyledi.
  • Niğde'de önemli keşif... 9 bin 300 yıl öncesine uzanıyormuş

    Balcı, 2016'da yapılan ilk yüzey araştırmalarında, obsidyen işleme alanı, kemik ve sürtme taş aletlerinin dikkatlerini çektiğini belirtti.

     
  • Niğde'de önemli keşif... 9 bin 300 yıl öncesine uzanıyormuş

    Bu yılki kazıların sona erdiğini, atölye çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Balcı, şöyle konuştu:

     
  • Niğde'de önemli keşif... 9 bin 300 yıl öncesine uzanıyormuş

    "Alan çalışmalarımızda mimariye ait yeni veriler elde ettik. Ayrıca yerleşik hayata dair gündelik aktivitelerinde kullanılmış bazı kemik, obsidyen aletler ile birtakım süslenme amaçlı kullanıldığı düşünülen boncuklar ve diğer objeler bulduk.

     
  • Niğde'de önemli keşif... 9 bin 300 yıl öncesine uzanıyormuş

    Kemik aletler arasında iğne ya da biz olarak adlandırdığımız aletler yer almakta ki bunlar çoğunlukla delik açmak için ya da sepetçilikte kullanılan parçalardır.

     
  • Niğde'de önemli keşif... 9 bin 300 yıl öncesine uzanıyormuş

    Bu yıl özel buluntularımız arasında, üzeri kazı bezemeyle şekillendirilmiş bir kemik objemiz yer almakta. Bu kemik obje önceki yıllarda bulamadığımız bir örnek. O yüzden bizi heyecanlandırdı.
  • Niğde'de önemli keşif... 9 bin 300 yıl öncesine uzanıyormuş

    Kazıyla yapılmış bezemeler çok düzgün bir şekilde işlenmiş. Objenin kenarlarındaki kırıklarından dolayı şeklini tam bilmiyoruz. Belki önümüzdeki yıllarda benzer buluntular olursa bunların yorumlanması daha kolay olacaktır."
  • Niğde'de önemli keşif... 9 bin 300 yıl öncesine uzanıyormuş

    "OBSİDYEN İŞLİĞİ VE YERLEŞİMİN BİR ARADA BULUNDUĞU BAŞKA BİR ALAN KAZILMAMIŞTI"

    Burada baskı düzeltili oval ok uçlarının çok güzel örneklerini bulduklarını belirten Balcı, "Sırçalıtepe'de iki örnek üzerinden radyo karbon tarihlendirmesi yapıldı. Günümüzden 9 bin 600-9 bin 300 yıl öncesine tarihlendiğini bilmekteyiz.
  • Niğde'de önemli keşif... 9 bin 300 yıl öncesine uzanıyormuş

    Burayı şu anda Niğde il sınırları içerisindeki en eski yerleşim yeri olarak söyleyebiliriz. Çünkü bu tarihlerde şimdiye kadar kazısı yapılan başka bir yerleşme yok. En eski yerleşim yeri olması açısından önemli" ifadelerini kullandı.
  • Niğde'de önemli keşif... 9 bin 300 yıl öncesine uzanıyormuş

    Semra Balcı, şunları kaydetti:

    "Diğer bir önemi ise bu tarihlerde yine obsidyen işliği ve yerleşimin bir arada bulunduğu başka bir alan şimdiye kadar kazılmamıştı. Mimariye ait kalıntılar, höyüğün doğu kesiminde açığa çıkarıldı. Bu alanda yan yana yapılmış kerpiç duvarlı mekanlar ortaya çıkarıldı.

     
  • Niğde'de önemli keşif... 9 bin 300 yıl öncesine uzanıyormuş

    Kerpiç ve taş beraber kullanılarak yapılan duvarlı mekanların varlığını da özellikle bu seneki çalışmalarımızda ağırlıklı gözlemleme imkanımız oldu. Milattan önce 8'inci bine tarihlenen yerleşmede 2022 yılı çalışmalarında, önceki yıllarda karşılaşmadığımız tarzda üzeri kazı bezemeli kemik obje ve boncuk dizisi bulduk."
  • Niğde'de önemli keşif... 9 bin 300 yıl öncesine uzanıyormuş
  • Niğde'de önemli keşif... 9 bin 300 yıl öncesine uzanıyormuş
  • Niğde'de önemli keşif... 9 bin 300 yıl öncesine uzanıyormuş
  • Niğde'de önemli keşif... 9 bin 300 yıl öncesine uzanıyormuş
  • Niğde'de önemli keşif... 9 bin 300 yıl öncesine uzanıyormuş
  • Niğde'de önemli keşif... 9 bin 300 yıl öncesine uzanıyormuş
  • Niğde'de önemli keşif... 9 bin 300 yıl öncesine uzanıyormuş
  • Niğde'de önemli keşif... 9 bin 300 yıl öncesine uzanıyormuş
  • Niğde'de önemli keşif... 9 bin 300 yıl öncesine uzanıyormuş
  • Niğde'de önemli keşif... 9 bin 300 yıl öncesine uzanıyormuş
  • Niğde'de önemli keşif... 9 bin 300 yıl öncesine uzanıyormuş
  • Niğde'de önemli keşif... 9 bin 300 yıl öncesine uzanıyormuş

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