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Ağacın koruma altına alınmasının sevindirici olduğunu ifade eden Bayram, "Bu ağacın 500 yıllık olduğunu çocukluğumda büyüklerimizden duyardık. Kestaneler her yıl kasım ayında imece usulüyle toplanır ve bütün köy sakinlerine dağıtılırdı. O yıllarda bu ağacın bekçisi vardı. Anıt ağaç olarak tescillenmesi bizi sevindirdi ama daha iyi korunmaya ihtiyacı var." diye konuştu.