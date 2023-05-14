Niğde Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Niğde Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Niğde başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Niğde Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Niğde seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Niğde Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Niğde Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 88.10 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:31 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 97.1 oldu. Niğde Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 127.606 oyla yüzde 58.74 - Kemal Kılıçdaroğlu: 75.063 oyla yüzde 34.55 - Sinan Oğan: 13.273 oyla yüzde 6.11 - Muharrem İnce: 1.300 oyla yüzde 0.60 oy aldı.



Niğde 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Niğde Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 88.08 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:31 itibarıyla yüzde 96.5 oranında açıldı. 2023 Niğde milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 127.785 oyla yüzde 59.34 - Millet İttifakı: 78.247 oyla yüzde 36.34 - Ata İttifakı: 3.768 oyla yüzde 1.75 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 1.434 oyla yüzde 0.67 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 263 oyla yüzde 0.12 aldı. Saat 22:31 itibarıyla 2023 Niğde milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

