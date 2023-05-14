Niğde Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Niğde Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı.
Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı.
Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi.
YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Niğde başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı.
Peki, 14 Mayıs 2023 Niğde Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir?
İşte, 2023 Niğde seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler...
Niğde Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Niğde Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor.
İl genelinde yüzde 88.10 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:31 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 97.1 oldu.
Niğde Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 127.606 oyla yüzde 58.74 - Kemal Kılıçdaroğlu: 75.063 oyla yüzde 34.55 - Sinan Oğan: 13.273 oyla yüzde 6.11 - Muharrem İnce: 1.300 oyla yüzde 0.60 oy aldı.
Niğde 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;
Kemal Kılıçdaroğlu: 75.063 oyla yüzde 34.55
Sinan Oğan: 13.273 oyla yüzde 6.11
Muharrem İnce: 1.300 oyla yüzde 0.60
Niğde Seçim Sonuçları 2023
14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 88.08 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:31 itibarıyla yüzde 96.5 oranında açıldı.
2023 Niğde milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle:
Cumhur İttifakı: 127.785 oyla yüzde 59.34 - Millet İttifakı: 78.247 oyla yüzde 36.34 - Ata İttifakı: 3.768 oyla yüzde 1.75 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 1.434 oyla yüzde 0.67 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 263 oyla yüzde 0.12
aldı.
Saat 22:31 itibarıyla 2023 Niğde milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:
Cumhur İttifakı: 127.785 oyla yüzde 59.34
Millet İttifakı: 78.247 oyla yüzde 36.34
Ata İttifakı: 3.768 oyla yüzde 1.75
Emek ve Özgürlük İttifakı: 1.434 oyla yüzde 0.67
Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 263 oyla yüzde 0.12
AK Parti: 71.986 oyla yüzde 33.43
CHP: 51.637 oyla yüzde 23.98
MHP: 48.350 oyla yüzde 22.45
İYİ Parti: 26.610 oyla yüzde 12.36
YENİDEN REFAH: 6.042 oyla yüzde 2.81
ZP: 3.074 oyla yüzde 1.43
BBP: 1.407 oyla yüzde 0.65
MEMLEKET: 1.314 oyla yüzde 0.61
YEŞİL SOL: 984 oyla yüzde 0.46
AP: 694 oyla yüzde 0.32
TİP: 450 oyla yüzde 0.21
ANAP: 317 oyla yüzde 0.15
GBP: 255 oyla yüzde 0.12
GENÇ: 213 oyla yüzde 0.10
HAKPAR: 186 oyla yüzde 0.09
MP: 185 oyla yüzde 0.09
TKP: 136 oyla yüzde 0.06
HKP: 130 oyla yüzde 0.06
SOL PARTI: 83 oyla yüzde 0.04
MİLLİYOL: 66 oyla yüzde 0.03
TKH: 44 oyla yüzde 0.02
YP: 34 oyla yüzde 0.02
AB: 0 oyla yüzde 0.00
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