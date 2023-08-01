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        Kazada karnındaki 9 aylık bebeğiyle yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 11:34
        Kazada karnındaki 9 aylık bebeğiyle yaşamını yitirdi

        Adnan ÇELEBİAli KADI/NİĞDE, (DHA)NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde otomobille kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada Sevil Erkmen ile karnındaki 9 aylık bebeği hayatını kaybetti. Kazada 5 kişi de yaralandı.

        Kaza, dün saat 23.50 sıralarında D-805 Karayolu Kolsuz köyü mevkisinde meydana geldi. Ulukışla´dan Niğde yönüne giden Mahmut Yılmaz Öner yönetimindeki 01 DZ 718 plakalı kamyonet, karşı yönden gelen Piyade Uzman Çavuş Mahmut Erkmen´in kullandığı 34 CTP 10 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan kamyonet sürücüsü Mahmut Yılmaz Öner ile otomobil sürücüsü Mahmut Erkmen, 9 aylık hamile eşi Sevil Erkmen, kızı Elif Ermen, baldızı Songül Çayır ve baldızının kızı Ecrin Ece Çayır, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Sevil Erkmen, tüm müdahalelere rağmen karnındaki bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti. Yaralılardan Elif Ermen ve Ecrin Ece Çayır´ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.

        Sevil Erkmen´in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Niğde / Ulukışla Adnan ÇELEBİ-Ali KADI

        2023-08-01 11:33:53

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