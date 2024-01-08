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        Kargo şubesinde dağıtım öncesi zirai ilaç tenekesi patladı; 4 çalışan hastaneye kaldırıldı

        NİĞDE'de, dağıtıma çıkarılmak üzere araca yüklenen kargo paketleri arasında, içinde zirai ilaç olan tenekenin patlaması sonucu 4 çalışan, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 12:15 Güncelleme: 08.01.2024 - 12:20
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        Kargo şubesinde dağıtım öncesi zirai ilaç tenekesi patladı; 4 çalışan hastaneye kaldırıldı
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        NİĞDE'de, dağıtıma çıkarılmak üzere araca yüklenen kargo paketleri arasında, içinde zirai ilaç olan tenekenin patlaması sonucu 4 çalışan, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

        Kentteki PTT Kargo Şubesi'nde, dağıtıma çıkmaya hazırlanan kargo firması çalışanları, gönderileri araçlarına yerleştirirken, içinde zirai ilaç olan teneke patladı. Tenekedeki zirai ilaçlarla temas eden çalışanlar, yüklemeyi durdurdu. İhbarla adrese sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerinin ölçümlerinde tenekede kimyasal maddenin yoğun çıkması üzerine Niğde Belediyesi itfaiye ekipleri, köpüklü suyla temizlik çalışması yaptı. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 4 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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