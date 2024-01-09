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        Fabrika inşaatında iskeleden düşen kalıp işçisi öldü

        NİĞDE'nin Bor ilçesinde, fabrika inşaatında iskeleden düşen kalıp işçisi Bilal Kılıç (59), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 15:04 Güncelleme: 09.01.2024 - 15:05
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        Fabrika inşaatında iskeleden düşen kalıp işçisi öldü
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        NİĞDE'nin Bor ilçesinde, fabrika inşaatında iskeleden düşen kalıp işçisi Bilal Kılıç (59), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, öğle saatlerinde, Niğde Bor Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı devam eden fabrikada meydana geldi. Fabrika inşaatında kalıp işçisi olarak çalışan Bilal Kılıç, iskelede çalışırken bir anlık dengesini kaybetmesi sonucu, 7-8 metre yüksekten düşüp yaralandı.

        İhbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin, ağır yaralı olarak ambulansla Bor Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Bilal Kılıç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından Bor Nöbetçi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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