Niğde'de elmada rekolte 600 bin tona ulaştı

NİĞDETarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, bu yıl 240 bin dekarlık alanda rekoltesinin 600 bin tona yaklaştığını belirterek, "Yaklaşık 10'a yakın ülkeye ilimizde üretilen 20 çeşit elmadan ihraç ediyoruz. Niğde'nin elması, Türkiye'de pazar belirleyen bir noktaya geldi" dedi.

Türkiye'de elma üretiminde ikinci sırada yer alan Niğde'de, hasadın son dönemine girildi. Tarım ve Orman İl Müdürü Asım Baş, elma yetiştiriciliğine ilişkin bilgiler verdi. Kentte 2013 yılında 211 bin dekar alanda üretilen ürünlerden 350 bin ton rekolte alındığını kaydeden Baş, bu yıl 240 bin dekarlık alanda rekoltenin 600 bin tona yaklaştığını söyledi. Kent ekonomisin en önemli ihracat kalemlerinden birinin elma olduğunu vurgulayan Asım Baş, "Elma, bizim ilimizin öncü üretim kalemlerinden bir tanesi. İhracata yönelik bir yönü var. Yaklaşık 10'a yakın ülkeye ilimizde üretilen 20 çeşit elmadan ihraç ediyoruz. Hindistan, Rusya, Suudi Arabistan, Irak, Umman, zaman zaman Mısır ve Avrupa Birliği ülkelerine ilimizde üretilen elmaları ihraç ediyoruz. Niğde'nin elması, Türkiye'de pazar belirleyen bir noktaya geldi" dedi.