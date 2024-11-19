Niğde'de koruma altındaki çocuğun ölümü sonrası başlatılan soruşturmada 14 tutuklama

NİĞDE Valiliği, Niğde Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde koruma altında olan ve şiddet sonucu öldüğü iddia edilen engelli M.Ç.’nin (9) epilepsi ve gelişen komplikasyonlar sonucu hayatını kaybettiğini ancak kurumda yapılan soruşturma sonucu çocuklara kötü muamelede bulunduğu saptanan 14 çalışanın tutuklandığını açıkladı.

Niğde Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde koruma altında bulunan M.Ç. 22 Temmuz saat 20.00 sıralarında rahatsızlandı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan M.Ç., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. M.Ç.’nin şiddet sonucu öldüğü iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı.