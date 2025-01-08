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        PTT şubesinde tabancayla ateş açtı; 2 ölü (9)

        BAKANYERLİKAYA: SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN ŞÜPHELİ H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 00:30 Güncelleme: 08.01.2025 - 00:35
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        PTT şubesinde tabancayla ateş açtı; 2 ölü (9)
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        BAKANYERLİKAYA: SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN ŞÜPHELİ H.K. YAKALANMIŞTIR

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Rize Merkez Mermerdelen Mahallesi’nde bulunan PTT Başmüdürlüğü binasında meydana gelen ve iki PTT personeli kardeşimizin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli H.K. kısa sürede saklandığı binanın çatı katında yakalanmıştır. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve PTT camiasına başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.

        ÇATI KATINA SAKLANMIŞ

        PTT Başmüdürlüğü kargo bölümünde 2 personeli tabancayla vurup, öldürdükten sonra kaçan saldırgan H.K.'nın saklandığı binanın çatı katında polis ekipleri tarafından yakalandığı ortaya çıktı. Rize Valiliği, resmi sosyal medya hesabından saldırganın yakalanmasına ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımda "PTT Başmüdürlüğü binasında meydana gelen ve iki personelimizin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan silahlı olayın ardından, güvenlik güçlerimizin titiz çalışmaları neticesinde saldırının faili H.K. kısa sürede saklandığı binanın çatı katında yakalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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