PTT şubesinde tabancayla ateş açtı; 2 ölü (9)

PTT Başmüdürlüğü kargo bölümünde 2 personeli tabancayla vurup, öldürdükten sonra kaçan saldırgan H.K.'nın saklandığı binanın çatı katında polis ekipleri tarafından yakalandığı ortaya çıktı. Rize Valiliği, resmi sosyal medya hesabından saldırganın yakalanmasına ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımda "PTT Başmüdürlüğü binasında meydana gelen ve iki personelimizin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan silahlı olayın ardından, güvenlik güçlerimizin titiz çalışmaları neticesinde saldırının faili H.K. kısa sürede saklandığı binanın çatı katında yakalanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Rize Merkez Mermerdelen Mahallesi’nde bulunan PTT Başmüdürlüğü binasında meydana gelen ve iki PTT personeli kardeşimizin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli H.K. kısa sürede saklandığı binanın çatı katında yakalanmıştır. Saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve PTT camiasına başsağlığı dilerim” ifadelerini kullandı.

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