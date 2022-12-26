Niğde'nin Ulukışla ilçesinde "Halk Ekmek" fırını hizmete girdi

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NİĞDE (AA) - Niğde'nin Ulukışla ilçesinde "Halk Ekmek" fırını hizmete açıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde hizmet vermeye başlayan fırında, 200 gram ekmek 2,50 liradan satılacak.

Günlük 2 bin ekmek üretilecek fırında, 5 kişi istihdam ediliyor.

Ulukışla Belediye Başkanı Ali Uğurlu, ilçe sakinleri için hizmet üretmeye devam ettiklerini belirtti.

Vatandaşlara ucuz ve kaliteli ekmek üreteceklerini vurgulayan Uğurlu, şunları kaydetti:

"Modern şekilde kurulan fırında, son kontroller yapılarak ilk deneme üretimi gerçekleştirildi. Hijyenik ortamda günlük 2 bin ekmek üretilecek. Fırın, vatandaşlarımızın hizmetine açıldı. Halkımıza ucuz ve kaliteli ekmek ulaştırmanın sevincini yaşıyoruz. Amacımız her alanda vatandaşlarımıza faydalı hizmet sağlamak. Fırınımızın hizmete sunulmasında emeği geçen belediye meclisimize ve tüm personelimize teşekkür ederiz."

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