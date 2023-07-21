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        Şarkıcı Mustafa Ceceli Niğde'de konser verdi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 22:22
        Şarkıcı Mustafa Ceceli Niğde'de konser verdi

        NİĞDE (AA) - Niğde'de, Dağ, Doğa ve Dondurma Festivali kapsamında şarkıcı Mustafa Ceceli sahne aldı.

        Niğde Belediyesi ve Çamardı Belediyesince Niğde Valiliği bahçesinde düzenlenen festivalde hareketli şarkılarıyla dinleyiciyi coşturan Ceceli'ye bazı şarkılarda vatandaşlar da eşlik etti.

        Niğde Valisi Mustafa Koç, burada yaptığı konuşmada, kentin son zamanlarda kabuğunu kırarak Anadolu'nun parlayan yıldızı olduğunu söyledi.

        Belediye Başkanı Emrah Özdemir de festivalin pazar günü Çamardı ilçesinde düzenlenen etkinlikle sona ereceğini ifade etti.

        Festivalde kentin tanıtımının yapılacağını belirten Özdemir, "Pazar günü Çamardı'da doğa yürüyüşlerimiz olacak. Demirkazık zirvesiyle Çamardı dağcılıkta bir dünya markası. Bunun kentimizle özdeşleşmesini istiyoruz." dedi.

        Konserin ardından Özdemir, Ceceli'ye teşekkür ederek, çiçek verdi.

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