Niğde'de üzerine beton kiriş düşen genç işçi öldü
NİĞDE (AA) - Niğde'nin Bor ilçesinde fabrika inşaatında çalışan genç bir işçi, beton kirişin üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Bor Karma ve Deri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın inşaatında çalışan M.A. (23), düşen prefabrik beton kirişin altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, M.A'nın yaşamını yitirdiğini belirlerdi.
M.A'nın cenazesi, Bor Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.