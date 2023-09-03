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        Aladağlar'da ayak bileği kırılan dağcıyı jandarma ekibi kurtardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 11:23 Güncelleme: 03.09.2023 - 11:23
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        Aladağlar'da ayak bileği kırılan dağcıyı jandarma ekibi kurtardı
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        NİĞDE (AA) - Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar'da ayak bileği kırılan kadın dağcı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi tarafından kurtarıldı.

        İlçeye bağlı Demirkazık köyü Arpalık mevkiinde tırmanış yapan H.D. (40), ayağından sakatladı.

        Bölgede mahsur kalan H.D, ihbar üzerine sevk edilen JAK ekibi tarafından bulunduğu yerden kurtarıldı.

        Çamardı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın dağcının sağ ayak bileğinin kırık olduğu öğrenildi.

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