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        Niğde'de 1 milyon 750 bin dolu makaron ele geçirildi

        Niğde'de bir kamyonette 1 milyon 750 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu, sürücü gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 11:41 Güncelleme: 27.10.2023 - 11:41
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        Niğde'de 1 milyon 750 bin dolu makaron ele geçirildi
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        Niğde'de bir kamyonette 1 milyon 750 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu, sürücü gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Niğde-Adana otoyolu Alın gişeleri yakınlarında bir kamyonette 1 milyon 750 bin dolu makaron ele geçirdi.

        Gözaltına alınan araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.

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