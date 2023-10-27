Niğde'de 1 milyon 750 bin dolu makaron ele geçirildi Niğde'de bir kamyonette 1 milyon 750 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu, sürücü gözaltına alındı.

Niğde'de bir kamyonette 1 milyon 750 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu, sürücü gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Niğde-Adana otoyolu Alın gişeleri yakınlarında bir kamyonette 1 milyon 750 bin dolu makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.