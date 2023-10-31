Niğde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı Niğde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

Niğde İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Cahit Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, valilikteki toplantıda, İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından eylül ayında gerçekleştirilen kurumsal çalışmalara yönelik performans göstergeleri, Mesleki Bilgi Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri kapsamında okullarda yapılacak çalışmalarla kentin gelişen sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara elemanların yetiştirilmesine yönelik projelerin değerlendirildiği belirtildi.

Ayrıca, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince "Tarımsal Alandaki Gelişmeler ve İstihdam Olanakları" konulu sunum yapıldığı ifade edildi.

Açıklamada, kentte 1 Ocak-30 Eylül tarihleri arasında 2 bin 885 kişi özel sektörde işe yerleştirildiği, işbaşı eğitim programlarıyla da 124 kişinin işbaşı yaptığı kaydedildi.