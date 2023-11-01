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        Niğde'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Niğde'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 13:02 Güncelleme: 01.11.2023 - 13:02
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        Niğde'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Niğde'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        S.Ö. idaresindeki 38 JM 877 plakalı otomobil, Niğde-Ulukışla yolu Bahçeli köyü yakınlarında H.K'nin (48) kullandığı motosikletle çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Gelen ekiplerce yapılan kontrolde H.K'nin kaza mahallinde öldüğü anlaşıldı.

        H.K'nin cenazesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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