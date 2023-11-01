Niğde'de Filistin'e destek kermesi düzenlendi

Niğde'de, Filistin'e destek amacıyla kermes açıldı.

Türkiye Diyanet Vakfı Niğde Şubesi ve İl Müftülüğünce Şehit Ömer Halisdemir Meydanı'nda düzenlenen kermeste, gönüllülerin hazırladığı yiyecekler Filistin halkına destek için satışa sunuldu.

İl Müftüsü Osman Ayas, Filistin'deki Müslümanların çok zor durumda olduğunu söyledi.

Oradaki insanların su ve gıdaya erişemediğini belirten Ayas, şunları kaydetti:

"Oradaki kardeşlerimize destek olmak amacıyla hayır çarşısı açtık. Üniversitemizin bünyesinde bir hayır çarşımız var, o da devam ediyor. Hayır çarşımız pazar gününe kadar açık kalacak. Elde ettiğimiz geliri Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Filistin'deki kardeşlerimize ulaştıracağız. Bunun için çaba sarf ediyoruz, gayret gösteriyoruz. Bombaların altında sıkıntı çeken bütün kardeşlerime Rabbim yardım etsin, hayırlı çıkış kapıları lütfetsin. Rabbim bütün Müslümanlara birlik, beraberlik ve huzur bahşetsin."

Ayas, vatandaşları kermesten alışveriş yaparak Filistin'e destek olmaya çağırdı.