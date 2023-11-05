Niğde'de ava gittiği arkadaşının tüfeği kazara ateş alan kişi öldü

Niğde'de ava gittiği arkadaşının tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralanan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Adana'dan Niğde'nin Çamardı beldesine gelen 7 kişilik gruptan M.Ç. (43), Yelatan köyü yakınlarında avlandıkları sırada arkadaşı A.B'nin tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, M.Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Gözaltına alınan A.B'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.