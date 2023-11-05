Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Niğde Haberleri

        Niğde'de ava gittiği arkadaşının tüfeği kazara ateş alan kişi öldü

        Niğde'de ava gittiği arkadaşının tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralanan kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 19:52 Güncelleme: 05.11.2023 - 19:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Niğde'de ava gittiği arkadaşının tüfeği kazara ateş alan kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Niğde'de ava gittiği arkadaşının tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralanan kişi yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Adana'dan Niğde'nin Çamardı beldesine gelen 7 kişilik gruptan M.Ç. (43), Yelatan köyü yakınlarında avlandıkları sırada arkadaşı A.B'nin tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerinde jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, M.Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Gözaltına alınan A.B'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Maçta gol sesi var!
        Maçta gol sesi var!
        Gazze'de öldürülen binlerce sivilden dokuzunun hikayesi
        Gazze'de öldürülen binlerce sivilden dokuzunun hikayesi
        Dilan Polat: Ben sadece reklam yaptım
        Dilan Polat: Ben sadece reklam yaptım
        İsrail yine mülteci kampını bombaladı
        İsrail yine mülteci kampını bombaladı
        Blinken'dan Batı Şeria'ya "sürpriz" ziyaret
        Blinken'dan Batı Şeria'ya "sürpriz" ziyaret
        "Türk futbolunun Susurluk'u!"
        "Türk futbolunun Susurluk'u!"
        Aydın'da sel faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        Aydın'da sel faciası! 3 kişi hayatını kaybetti
        İsrail kabinesinde kriz: O bakan uzaklaştırıldı
        İsrail kabinesinde kriz: O bakan uzaklaştırıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Kurultayı ile ilgili ilk yorum
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP Kurultayı ile ilgili ilk yorum
        Netanyahu'nun evinin önünde protesto
        Netanyahu'nun evinin önünde protesto
        CHP'de genel başkan seçildi, sıra Parti Meclisi seçiminde
        CHP'de genel başkan seçildi, sıra Parti Meclisi seçiminde
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel
        "Mağlubiyet olur, 'Lider'siz olmaz"
        "Mağlubiyet olur, 'Lider'siz olmaz"
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        Koltuğunu kaybeden genel başkan
        "Derslik bir yenilgi"
        "Derslik bir yenilgi"
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Özgür Özel değişim isteyenlerle kazandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        Akciğer kanserinin 10 önemli sinyali!
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        'Küçük Besleme'nin 'Bilge'si artık akademisyen
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında
        Boğaz'ın incisi 50 yaşında

        Benzer Haberler

        Niğde'de İHH üyeleri İncirlik Üssü'ne gitmek için yola çıktı
        Niğde'de İHH üyeleri İncirlik Üssü'ne gitmek için yola çıktı
        Bor Belediyesince ilçeye sinema salonu kazandırıldı
        Bor Belediyesince ilçeye sinema salonu kazandırıldı
        Niğde'de "Uluslararası Elma Fuarı" açıldı
        Niğde'de "Uluslararası Elma Fuarı" açıldı
        Belediyenin fırını ihtiyaç sahibi kadınlara ekmek kapısı oldu
        Belediyenin fırını ihtiyaç sahibi kadınlara ekmek kapısı oldu
        Saadet Partisi Niğde İl Başkanlığından İsrailli yetkililer hakkında suç duy...
        Saadet Partisi Niğde İl Başkanlığından İsrailli yetkililer hakkında suç duy...
        Niğde'de Filistin'e destek kermesi düzenlendi
        Niğde'de Filistin'e destek kermesi düzenlendi