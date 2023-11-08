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        Niğde'de denetimlik serbestlik hükümlüleri, kamu hizmetinde çalışabilecek

        Niğde Valiliği ve Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı arasında hükümlülerin kamu hizmetinde çalıştırılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 12:57 Güncelleme: 08.11.2023 - 13:11
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        Niğde'de denetimlik serbestlik hükümlüleri, kamu hizmetinde çalışabilecek
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        Niğde Valiliği ve Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı arasında hükümlülerin kamu hizmetinde çalıştırılmasına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

        Niğde Cumhuriyet başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Valilik makamında gerçekleştirilen imza törenine, Vali Cahit Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren ve Denetimli Serbestlik Müdürü Haydar Demir katıldı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Cahit Çelik, protokolle hükümlülerin, topluma kazandırılmasının amaçlandığını belirterek, "Haklarında kamuya yararlı bir işte çalıştırılması kararı verilen hükümlülerin çalışma sürelerinin yerine getirilmesini sağlamayı ve yeniden suç işlemelerini engelleyici etkenleri güçlendirmeyi hedefledik. Hükümlülerin sosyalleşmelerini teşvik etmek, toplumu suça karşı korumak, üretken, verimli, kanunlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk sahibi bir yaşam biçimine uyumlarını kolaylaştırmak amacıyla işbirliği protokolü imzaladık." ifadelerini kullandı.

        Protokolle denetimli serbestlik yükümlülüğü altında bulunan hükümlü ve yükümlüler, Niğde Valiliği, kaymakamlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarında temizlik, genel idare hizmetleri, bakım-onarım ve çevre düzenlemesi işlerinde çalıştırılabilecek.

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