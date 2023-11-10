Niğde'de kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı Niğde'nin Bor ilçesinde kavga sırasında demir çubuk ve tabancayla 2 kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'nin Bor ilçesinde kavga sırasında demir çubuk ve tabancayla 2 kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, S.B, Kızılca köyü meydanında karşılaştığı, aralarında husumet bulunan R.Ü. ve C.Ü. ile tartıştı.

Kavgaya dönüşen olayda S.B, demir çubukla R.Ü'yü başından, C.Ü'yü ise tabancayla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan R.Ü'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaçan şüpheli S.B, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.