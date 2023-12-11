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        Niğde Belediyesi gelirini 4 yılda 7 kat arttırdı

        Niğde Belediyesinin gelirlerinin 4 yılda 7 kat arttığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 15:54 Güncelleme: 11.12.2023 - 16:19
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        Niğde Belediyesi gelirini 4 yılda 7 kat arttırdı
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        Niğde Belediyesinin gelirlerinin 4 yılda 7 kat arttığı bildirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, belediye bütçesinin onaylandığı aralık ayı meclis toplantısında, 2019 yılından bu yana gerçekleştirilen mali tabloyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        Özdemir, dört yılda gelirlerini 7 kat artırdıklarını, dünyada ve Türkiye'de yaşanan büyük felaketlere rağmen, belediye bütçesinde önemli bir performans sergilediklerini ifade etti.

        Borçlarının değil, gelirlerinin arttığına dikkati çeken Özdemir, şunları kaydetti:

        "Türkiye'ye örnek olan bu başarıyı gayrimenkul satarak değil, mali disiplini sağlayarak elde ettik. Ne kadar övünsek azdır. 31 Aralık 2019'dan bugüne kadar geçen 4 yıllık süre zarfında, Niğde Belediyesinin gelirleri yüzde 700 oranında arttı. Bu çok büyük bir başarı. 2019 yılının Nisan ayında Niğde Belediyesini 90 milyon lira borçla devraldık. Şu an için yarın ödenecek hiçbir borcumuz yok. Sadece vade borcu var. Yarın bu borcun vadesini kapatın deseler, şükürler olsun ki bunu kapatacak gücümüz de var. Uzun vadede olan borçları bile hemen ödeyip kapatabilecek bir mali yapıya sahibiz."

        Özdemir, bugüne kadar 197 milyon liralık gayrimenkul sattıklarını bunun yanında 235 milyon liralık gayrimenkul aldıklarını belirterek, "Otopark kamulaştırmaları için apartmanlar satın alıyoruz. Dışarı Camisi'nin yanında 4, Paşa Hamamı'nın yanında 2 apartmanı kamulaştırdık. Gerek devletten aldığımız destekler gerekse kendi yaptığımız yatırımlarla, alnımızın akıyla 2023 yılını da tamamlıyoruz. Yeni bütçemiz vatana, millete, şehrimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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