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        Niğde'de "Geleceğin Enerji Paradigmaları" konulu panel düzenlendi

        Niğde'de düzenlen "Geleceğin Enerji Paradigmaları" paneli sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 18:27 Güncelleme: 12.01.2024 - 18:49
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        Niğde'de "Geleceğin Enerji Paradigmaları" konulu panel düzenlendi
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        Niğde'de düzenlen "Geleceğin Enerji Paradigmaları" paneli sona erdi.

        Ömer Halisdemir Üniversitesince Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'nde dün başlayan panelde, enerji verimliliği, hidrojen teknolojileri ve bölgesel kalkınma konularında farklı üniversitelerden akademisyenler sunum yaptı.

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, panelin kapanışında yaptığı konuşmada, enerjinin kontrol edilemediğinde zararlı olduğunu söyledi.

        Enerjinin çok önemli ve hükmedilebildiğinde faydalı olduğunu belirten Uslu, "Enerjiyi, yapay zekanın da işin içine girmesiyle hiç düşünemeyeceğimiz parametrelerin ortaya çıkmasıyla daha verimli halde kullanabiliyoruz." dedi.

        Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin sürdürülebilir, iklim dostlu bir kampüs olduğunu vurgulayan Uslu, şunları kaydetti:

        "Bu bağlamda 2 senedir enerji verimliliği üzerinde çalışıyoruz. Yaptığımız yalıtımla kazan değişimleriyle varlık sensörleriyle ledler kullanarak ve eğitimlerle bayağı bir yol kat ettik. Geçen sene itibarıyla 20 milyon liranın üzerinde bir kazanım sağlamış olduk. Bu konuda, Türkiye'de 208 üniversite arasında enerji veriminde birinci olduk. Hidrojen yakıt pilleri arasında uzmanlaşan tek devlet üniversitesi unvanını aldık. Özellikle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının ve Türkiye'nin hidrojen yol haritasında birebir çalışabilecek bir kurumuz."

        Uslu, konuşmasının ardından katılımcılara plaket takdim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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