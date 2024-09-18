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        Niğde Atatürk Şehir Ormanı'na modern aydınlatma sistemi yapıldı

        Niğde Belediyesi, kentin en büyük mesire alanlarından biri olan Atatürk Kent Ormanı'ndaki aydınlatma sistemini yeniledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.09.2024 - 15:55 Güncelleme: 18.09.2024 - 15:55
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        Niğde Atatürk Şehir Ormanı'na modern aydınlatma sistemi yapıldı
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        Niğde Belediyesi, kentin en büyük mesire alanlarından biri olan Atatürk Kent Ormanı'ndaki aydınlatma sistemini yeniledi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri vatandaşların yoğun olarak kullandığı mesire alanında 2 bin 700 metre kazı yaparak 95 aydınlatma direği dikti.

        Ayrıca 185'i 60, 14'ü 200 watt olmak üzere 199 projektör taktı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kente yeni dinlenme parkları ve mesire alanları kazandırdıkları gibi var olan mesire alanlarının alt ve üstyapılarında yenileme çalışmalarını yaptıklarını belirterek, "Ekiplerimiz, kentimizin en büyük dinlenme alanları arasında yer alan Kent Ormanı'nı da adeta baştan sona yeniledi ve daha modern bir görünüme kavuşturdu." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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