Niğde'de bir kişi tarlasından geçen yolu kapattı

Tarlanın tamamının kullanılması için etrafını tel örgüyle çevirdiğini belirten Demirkol, "Köylüyü mağdur etmek istemiyorum ama yol tarlamızın ortasından geçtiği için tarlamızı bölüyor. Yaklaşık 4'te biri gitmiş oluyor." dedi.

Niğde'de bir kişi, sahibi olduğu tarlasından geçen yolu kapattı.

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