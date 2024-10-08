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        Niğde'de bir kişi tarlasından geçen yolu kapattı

        Niğde'de bir kişi, sahibi olduğu tarlasından geçen yolu kapattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.10.2024 - 15:10 Güncelleme: 08.10.2024 - 15:31
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        Niğde'de bir kişi tarlasından geçen yolu kapattı
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        Niğde'de bir kişi, sahibi olduğu tarlasından geçen yolu kapattı.

        Ümit Demirkol, yaklaşık 7 yıl önce merkeze bağlı Güllüce köyü yakınlarında satın aldığı ortasından yol geçen 21 dönümlük tarlanın etrafını tel örgüyle çevirdi.

        Yolu kullanan sürücüler, alternatif yolları tercih etmeye başladı.

        Demirkol, AA muhabirine, tarlayı daha önce kiraya verdiklerini söyledi.

        Tarlanın tamamının kullanılması için etrafını tel örgüyle çevirdiğini belirten Demirkol, "Köylüyü mağdur etmek istemiyorum ama yol tarlamızın ortasından geçtiği için tarlamızı bölüyor. Yaklaşık 4'te biri gitmiş oluyor." dedi.

        Güllüce köyü muhtarı Salim Güneş, yolu yaklaşık 60 senedir kullandıklarını söyledi.

        Yolun kapatılmasını istemediklerini belirten Güneş, "Yol tarlanın içinden geçiyor. Adamla anlaşmaya gittik, anlaşamadık. Büyüklerimizden yardım bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan söz konusu yolun tapu kayıtlarında olmadığı belirtildi.

        Galeri
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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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