Niğde Sağlık Müdürü İnan'dan karbonmonoksit zehirlenmesi uyarısı

Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Doğan Bahadır İnan, kış aylarında sobadan kaynaklanan karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

İnan, kurum binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba, şofben v baca zehirlenmelerinin her yıl kış aylarında özellikle alçak basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaştığını hatırlattı.

Lodos nedeniyle her yıl onlarca kişinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirten İnan, zehirlenmelerinin sıklıkla kapalı ortamlarda açık ocaklar, bacası çekmeyen soba, şofben, bacasız gaz sobalarında yakıtın iyi yanmaması nedeniyle meydana geldiğini aktardı.

İnan, karbonmonoksit zehirlenmesinde görme bozukluğu, kalp çarpıntısı, kalpte sıkışma hissi, özellikle hareketle oluşan nefes darlığı, bayılma hissi gibi şikayetlerin görüldüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Karbonmonoksitle meydana gelen zehirlenmelerde kısa süre içerisinde tıbbi müdahale yapılmazsa zehirlenmeler ölümle sonuçlanabilir. Alçak basınçlı havalarda soba yakılmamalı, yakılması zorunlu ise gece yatarken mutlaka tam olarak söndürülmeli. Soba borularının birbiriyle birleştirilmesinde hava ve baca gazı sızdırmazlığı sağlanmalı. Sobanın bulunduğu yer sürekli havalandırılmalı. Bacalar standartlara uygun ve yalıtımlı olmalı, düzenli olarak temizletilmeli."