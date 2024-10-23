15 Temmuz Derneği üyelerinden şehit Ömer Halisdemir'in kabrine ziyaret

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrini ve babası Hasan Hüseyin Halisdemir'i ziyaret etti.

Turunç ve beraberindekiler, Hasan Hüseyin Halisdemir ile şehidin kabrini ziyaret ederek, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Turunç, 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in kabrinde şehitleri anarken geleceğe yönelik umudunun tazelendiğini söyledi.

Turunç, o gece Ömer Halisdemir gibi binlerce kahramanın hainlere çok güzel ders verdiğini belirterek, vatan toprağının, bayrağın ve devletin miras bırakılmadığını, emanet edildiğini anlattı. Halisdemir ile diğer şehit ve gazilerin bu anlayışla emanete canları pahasına sahip çıkmak için hainlerin karşısında durduğunu, tankların altına yattığını, uçaklardan, helikopterden atılan kurşunlara ve mermilere göğüs gerdiğini vurgulayan Turunç, "Bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyuyoruz. Onlar vazifelerini yaptılar. O gün kahramanlıklarını hayatları pahasına ortaya koydular. Sıra bizde ve bizden sonra gelecek, yetiştireceğimiz kuşaklarda." dedi.

Hiç hak etmediği bir lakapla tanınan vatan haini Fetullah Gülen'in öldüğünü anımsatan Turunç, şunları kaydetti: "Dünyadan ayrıldı, gitti. Sonsuzluk aleminde dünyada yaptığı hainlikle ümmetin ve milletin bütün değerlerini, insanları birbirine düşürerek büyük sıkıntılara müsebbip olan birisi, inancımıza göre bunun karşılığını iyilik olarak değil, cezasını görerek çekecektir. Şunu biliyoruz, kıyamete kadar yeryüzünde güzel insanların bitmeyeceği gibi art niyetli, vatan haini, din düşmanı, devlet düşmanı, ahlak düşmanı insanlar olacak. Dolayısıyla bize düşen görev bu yaşadığımız süreçten bir ders çıkararak bundan sonra aramızda bu tür hainler olursa daha küçükken tabiri caizse yılanın başını küçükken ezmek suretiyle büyümeden, çok insanı kandırmadan, devletine, milletine, bayrağına, geleceğimize zarar vermeden onların toplumdan dışlanması lazım. Bu tip insanların yetişmemesi lazım. Ömer Halisdemir burada bir toprağın içerisine yatıyor ama 85 milyon milletin kalbinde, gönlünde yatıyor. Şimdi Amerika'da ölen hain, hangi kilisenin, hangi havranın, hangi sinagogun bahçesinde yatacak, onu da o düşünsün. Seven, ona tabi olan zavallı insanlar düşünsün. Biz Ömer Halisdemir'i kalbimize gömdük, vatanın temiz toprağına gömdük. Vatansızlar da kalacak, yatacak yer arıyorlar. Allah vatansız bırakmasın, vatan sevgisiz bırakmasın."

Şehidin babası Halisdemir de oğlu ve bütün şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa diledi. Türk milleti ve gençler olduktan sonra vatan toprağına kimsenin adımını atamayacağını, bayrağı kimsenin indiremeyeceğini dile getiren Halisdemir, gençlere topraklarına, bayraklarına, vatanlarına sahip çıkmaları tavsiyesinde bulundu. Halisdemir, bugüne kadar Fetullah Gülen'in adını hiç ağzına almadığına işaret ederek, şöyle konuştu: "Türkiye'nin 3'te ikisini gezdim, o hainlerin isimlerini hiç ağzıma almadım. Sadece Ömer Halisdemir'i nasıl yetiştirdiğimi, nasıl vazife yaptığını konuştum. Oğluma astsubaylığa giderken üç kere 'Oğlum vatana hainlik yapacaksan gitme' dedim. 'Eğer ki vatan için çalışacaksan hakkımı helal ederim ama vatana hainlik yapacaksan hakkımı helal etmem' dedim. O da vatana vazifesini yaptı. Ona, yiğidime, yüce Rabb'ime çok teşekkür ediyorum, bana gurur verdi, neşe verdi. Türk milletiyle beni kavuşturdu. Aslında ben burada silah sıkacaktım ama denk getiremedim. 'Ömer, oğlum, hain öldü, silah sıkıyorum. Haberin olsun' diye silah sıkacaktım ama yapamadım. Ben yiğidimden çok memnunun, Allah da onu memnun etsin."