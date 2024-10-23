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        Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 19:30 Güncelleme: 23.10.2024 - 19:30
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        Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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        Niğde'de iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

        R.Ö. idaresindeki 38 AHL 113 plakalı otomobil, Niğde-Aksaray kara yolu Ulukışla köyü yakınlarında karşı yönden gelen C.Y. yönetimindeki 51 EV 450 plakalı otomobille çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle 38 AHL 113 plakalı otomobil, şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücüler ile T.G. ve B.G, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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