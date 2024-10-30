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        Niğde'de uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme faaliyeti yapıldı

        Niğde Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşlara uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 15:08 Güncelleme: 30.10.2024 - 16:26
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        Niğde'de uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme faaliyeti yapıldı
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        Niğde Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşlara uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri kapsamında düzenlenen 6 etkinlikte 271 vatandaş bilgilendirildi.

        Öte yandan, "Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı" kapsamında Gazi Ortaokulu'nda eğitim gören 42 öğrenci, İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen futsal ve satranç kursuna katıldı.

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