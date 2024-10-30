Niğde'de uyuşturucu kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme faaliyeti yapıldı
Niğde Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşlara uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.
Niğde Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşlara uyuşturucu madde kullanımını önlemeye yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, "En İyi Narkotik Polisi Anne" ve "Narkonokta" projeleri kapsamında düzenlenen 6 etkinlikte 271 vatandaş bilgilendirildi.
Öte yandan, "Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı" kapsamında Gazi Ortaokulu'nda eğitim gören 42 öğrenci, İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen futsal ve satranç kursuna katıldı.
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