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        Niğde'de kaza yaptıktan sonra yanan otomobilin sürücüsü öldü

        Niğde'de kaza yaptıktan sonra yanan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 11:19 Güncelleme: 01.12.2024 - 11:19
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        Niğde'de kaza yaptıktan sonra yanan otomobilin sürücüsü öldü
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        Niğde'de kaza yaptıktan sonra yanan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.

        S.A. (36) idaresindeki 53 HN 312 plakalı otomobil, Ankara-Niğde Otoyolu Hasaköy mevkisinde kontrolden çıkarak Hasaköy-Yıldıztepe köprüsünün ayağına çarptı.

        Kazanın ardından otomobilde yangın çıktı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangının ardından araçta yapılan incelemede, sürücü S.A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Sürücünün cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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