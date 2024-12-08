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        Niğde'de "Sabah Namazı Buluşmaları"nda mazlumlar için dua edildi

        Niğde'nin Bor ilçesinde "Sabah Namazı Buluşmaları"nda zulüm altındaki Müslümanlar ve mazlumlar için dua edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 14:12 Güncelleme: 08.12.2024 - 14:16
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        Niğde'de "Sabah Namazı Buluşmaları"nda mazlumlar için dua edildi
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        Niğde'nin Bor ilçesinde "Sabah Namazı Buluşmaları"nda zulüm altındaki Müslümanlar ve mazlumlar için dua edildi.

        Yahya Efendi Camisi'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü İsmail Çakır tarafından vaaz verildi.

        Sabah namazının kılınmasının ardından zulüm altındaki mazlumlar için dua edildi.

        Programın ardından cemaate çorba ikram edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Niğde haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Niğde Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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