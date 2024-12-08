Niğde'de "Sabah Namazı Buluşmaları"nda mazlumlar için dua edildi
Niğde'nin Bor ilçesinde "Sabah Namazı Buluşmaları"nda zulüm altındaki Müslümanlar ve mazlumlar için dua edildi.
Niğde'nin Bor ilçesinde "Sabah Namazı Buluşmaları"nda zulüm altındaki Müslümanlar ve mazlumlar için dua edildi.
Yahya Efendi Camisi'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü İsmail Çakır tarafından vaaz verildi.
Sabah namazının kılınmasının ardından zulüm altındaki mazlumlar için dua edildi.
Programın ardından cemaate çorba ikram edildi.
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