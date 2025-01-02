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        AK Parti Niğde İl Kongresi pazar günü gerçekleştirilecek

        AK Parti Niğde 8. Olağan İl Kongresi, 5 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 16:43 Güncelleme: 02.01.2025 - 16:43
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        AK Parti Niğde İl Kongresi pazar günü gerçekleştirilecek
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        AK Parti Niğde 8. Olağan İl Kongresi, 5 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek.

        İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Merkez Spor Salonu'nda düzenlenecek kongrede tek adayın mevcut İl Başkanı Mustafa Özdemir olduğu belirtildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, pazar günü büyük heyecan ve coşku içerisinde kongreyi gerçekleştireceklerini kaydetti.

        Kongrenin parti istikrarını tescilleyeceğini vurgulayan Özdemir, "Kongremiz hem şehrimiz hem de ülkemiz için yeni bir hizmet dönemi olacaktır. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çıktığımız bu kutlu yolculukta, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'nın katılacağı kongremizde hemşerilerimizin desteği, en büyük gücümüz ve ilham kaynağımız olacak." ifadelerini kullandı.

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